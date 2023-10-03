2023-10-03 18:35:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأوّل 2023)، عن حدوث أكثر من 30 عملية سطو مسلح وسرقة في قاطع أمني يخضع لسيطرة الفرقة السابعة عشر في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أن العصابات تستخدم طائرات مسيرة ودراجات ناريّة في عمليات السرقة.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إنّ "عصابات للجريمة المنظمة نفذت أكثر من 30 عملية سرقة وصلت إلى مداهمة المنازل عبر استخدام الدراجات النارية والعجلات والعبور من نقاط التفتيش التي تقع تحت حماية وإشراف لواءين ضمن الفرقة المذكورة".

وأضاف، إنّ "عمليات السرقة تبدأ عادة في الساعة الواحدة بعد منتصف وتستمر إلى الساعة الرابعة فجرا، حيث تتوافد دراجات نارية، على ظهر كل منها أكثر من شخص يحملون طائرات مسيرة (في حقائب الدراجات) كان اخرها في شارع الوزير بالتحديد ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد".

وأكمل المصدر، إنّ "عمليات السرقة تجري بعد أن تحلّق الطائرة المسيرة أعلى المنازل، بينما تتم مراقبتها وإدارتها من قبل الأشخاص الذين يقودون الدراجات النارية، ليتم بعدها مداهمة المنازل الفارغة أو تلك التي لا تحوي كاميرات مراقبة أو حماية عند أبوابها وتلك التي تكون بعيدة عن أعين القوات الأمنية".

وزاد المصدر بالقول، إنّ" عناصر تلك العصابات ينسحبون بعد تنفيذ عمليات السرقة، مرورًا بسيطرات الجيش التي تتبع الفرقة 17 دون أن يتم إيقافهم او تفتيشهم أو محاسبتهم.

المصدر: بغداد اليوم