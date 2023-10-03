وكيل وزارة المالية مسعود حيدر : وفقا للدستور لايمكن للحكومة الاتحادية دفع الرواتب أو أي نفقات أخرى مباشرة لمواطني الأقليم

2023-10-03 19:00:04 - المصدر: وكالة وطن

ضرورة أن تكون جميع المعاملات بين الإقليم وبغداد عبر المؤسسات الرسمية لكل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وفقا لقانون موازنة 2023، يجب على الحكومة الاتحادية إرسال 775 مليار دينار شهريا لإقليم كردستان عن طريق وزارة مالية إقليم كردستان أي قضية خارج هذا الإطار هي تلاعب بمشاعر الشعب ومتقاضي الراتب في إقليم كردستان لأنها تتعارض مع المادتين 117 و121 من الدستور