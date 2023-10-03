2023-10-03 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردّ اتحاد معلمي كوردستان فرع السليمانية، يوم الثلاثاء، على بيان وزارة التربية في حكومة الإقليم الذي دعا الى إنهاء اضراب المعلمين المحتجين على عدم صرف رواتب اشهر تموز وآب وايلول.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه اللامبالاة من جانب الحكومة ستؤدي إلى توسيع المخاوف والمسافة بين (الحكومة والمعلمين) وزيادة الشل في قطاع التعليم".

وأضاف، "كنا ننتظر من حكومة إقليم كوردستان تنفيذ مطالب المعلمين ومعالجة مشكلة الرواتب المدخرة والمقللة في السنوات الثماني الماضية وتوزيع رواتب الشهرين (الـ7 و 8) معا".

وطالب فرع السليمانية لاتحاد معلمي كوردستان حكومة إقليم كردستان بصرف رواتب المعلمين للشهرين (8 و9) لتصحيح الأوضاع والمصالحة العامة".

وطالبت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المدرسين والمعلمين الذين قاطعوا الدوام بالبدء بالعملية التربوية باسرع وقت ممكن لأن تجارب المقاطعة في الأعوام الماضية الحقت الضرر بالتلاميذ والطلبة فقط.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الرواتب حق اساسي للاساتذة والموظفين والوزارة تشكر الدور المخلص الذي يمارسه المدرسون والمعلمون ويعلم الجميع الاوضاع المالية الحالية في كوردستان واسباب حصولها، لافتا الى ان العملية التربوية بدأت منذ اكثر من اسبوعين الا انه لم يباشر بالدوام في بعض المناطق.

واشار البيان الى ان حكومة الاقليم تواصل مساعيها لاستحصال المستحقات المالية لكوردستان من الحكومة العراقية الاتحادية، مطالبا بالمباشرة بالدوام في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن لأن نتائج المقاطعة في الأعوام الماضية الحقت الضرر بالدوام وليس هناك أي مجال لتغيير البرنامج السنوي للعملية التربوية والتعليمية.

ونوه البيان الى انه تم ابلاغ جميع المديريات العامة للتربية المعنية أن يقوموا باسرع وقت ممكن والبدء في العملية التربوية والتعليمية في الأوساط الدراسية.