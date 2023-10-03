2023-10-03 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت الحركة الإسلامية الكوردستانية، مساء الثلاثاء انتخاب عرفان علي عبد العزيز مرة أخرى زعيمًا ومرشدا عاماً للحركة.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اعادة انتخاب عرفان جاء بأغلبية أصوات المشاركين، إذ تحصل على 983 صوتاً.

وذكرت الحركة أن "1500 شخص حضروا المؤتمر ولم يشارك أحد في الانتخابات دون تنفيذ كافة الإجراءات من قبل المفوضية العليا المستقلة في بغداد".

واشار البيان أن "معظم أنصار كامل حاج علي عادوا إلى حركتنا بعد أن أعلنوا عن حزب جديد، وأي شخص آخر يريد العودة إلى حركتنا يمكنه ذلك".

وأعلن "جناح" كامل حاج علي، يوم الثلاثاء، انفصاله التام عن الحركة الإسلامية وتشكيل حزب جديد، وذلك بسبب "استمرار المشاكل" مع "جناح" عرفان علي عبد العزيز.

وقال المتحدث باسم جناح الحركة الجديدة محمد بازياني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع الجناح الآخر، ولذلك قررنا عدم المشاركة في المؤتمر".

وأضاف محمد بازياني إنه "من اليوم فصاعدا لن تكون لنا أي علاقة بالحركة الإسلامية وسنعلن عن حزب جديد يسمى "حركة العلاقات الإسلامية".

وبين انه "ستستكمل قريبا الإجراءات القانونية لتشكيل الحزب وتقديمه إلى المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية وإعلان الحركة في كرنفال كبير".