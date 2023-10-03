مختص: أسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول.. ويكشف السبب

2023-10-03 20:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد المختص في الشأن النفطي، مروان المنصوري، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، ان اسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول.

وقال المنصوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول كون الأسعار تكون مدعومة من قبل الدولة، حيث ان السعر الرسمي للبنزين المحسن هو (2000) دينار لليتر الواحد، والمحطات تبيعه بـ(650) ديناراً كونه مدعوم حكوميا والبنزين العادي سعره على الدولة ما يقارب (1000) ألف دينار لليتر الواحد ويتم بيعه بـ(450) دينارا كونه مدعوم أيضاً، وباقي المشتقات النفطية كذلك".

وبين، ان "أسعار المواد النفطية من البنزين وغيره في العراق تعد ضمن الأسعار الطبيعية جداً، وهي الأقل ما بين الكثير من الدول، لكن يبقى المواطن الفقير يعاني من دفع أجور تلك المشتقات بسبب عدم توفير فرص عمل له ممكن من خلالها ان يحصل على المال الكافي لدفع أموال المشتقات النفطية، بما لا يؤثر على حياته المعيشية".

ويعتمد العراق في قطاع المحروقات على الانتاج المحلي الذي يسد نحو 75% من حاجة البلاد، ويصل سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 450 ديناراً عراقيّاً (0.38 دولار) للاعتيادي منه، فيما يباع البنزين المحسن بنحو 900 دينار للتر الواحد (0.75 دولار).

وتعتمد البلاد على مصافٍ متعددة موجودة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

ويبلغ عدد المصافي العاملة في العراق هي 15، منها 12 مصفاة حكومية في محافظات مختلفة، فضلاً عن وجود عدد من المصافي الاستثمارية في إقليم كردستان العراق.

وأعلنت وزارة النفط في 28 من أيلول 2023 عن انتاج البنزين عالي الاوكتاين 95 (السوبر) في مصفى كربلاء وبدء عمليات انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (السوبر) ذو العدد الاوكتاني 95 ، وسيتم طرحه لاول مرة للاستهلاك المحلي باللون الاخضر بالاضافة الى انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (المحسن) ذو العدد الاوكتاني 92 باللون الاحمر.





المصدر: بغداد اليوم