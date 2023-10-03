مع بدء العام الدراسي.. "خطة حكومية" لفك الاختناقات المرورية في بغداد

2023-10-03 20:15:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد السابق، سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، عن "خطة حكومية" لفك الاختناقات المرورية مع بدء العام الدراسي للمدارس والجامعات.

وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، انه "مع بدء كل عام دراسي تشهد العاصمة بغداد اختناقات مرورية في مختلف المناطق وهذا أمر طبيعي بسبب كثرة السيارات التي تنقل الطلبة، كما ان بغداد فيها ملايين السيارات والشوارع لا تستوعب ذلك وفق الطاقة الاستيعابية التصميمية للعاصمة".

وبين، ان "هناك خطة حكومية تنفذ حالياً في مناطق مختلفة في العاصمة بغداد بهدف انهاء الزحامات والاختناقات المرورية، وهناك عمل كبير يجري حالياً من بناء مجسرات وطرق، وبالتأكيد سيكون لها اثر إيجابي كبير لانهاء معاناة أهالي بغداد، بشأن الأزمة المرورية".

ويمثل الازدحام المروري معضلة حقيقية بالنسبة إلى أهالي بغداد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، حتى بعد اتخاذ إجراءات ميدانية لفتح شوارع حيوية عدة ظلّت مغلقة منذ عام 2003 بسبب "دواعٍ أمنية".

وترتبط المعضلة بوجود أعداد مهولة من السيارات في بغداد، وتوافد آلاف السيارات عليها من محافظات أخرى يومياً، فضلاً عن سوء التخطيط، وافتتاح مجمعات تجارية ضخمة في مناطق وسط المدينة المزدحمة، إلى جانب تمركز معظم الدوائر الحكومية ومقار الوزارات في مناطق قلب العاصمة التجارية، ما يتسبب في ضغوط كبيرة على حياة المواطنين.

وفي الأشهر الماضية أطلقت الحكومة "حزمة أولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد عبر 16 مشروعاً تتعلق باستحداث طرق وجسور"، مؤكدة أهميتها في معالجة المشكلة باعتبارها "الأولى من نوعها في البلاد".

كما اتخذت الحكومة "إجراءات سريعة لفك الاختناقات، أبرزها فتح طرق كانت مغلقة لمدة سنوات، وإزالة عدد كبير من نقاط التفتيش الأمنية، وفتح شوارع في وسط المدينة، وداخل المنطقة الخضراء".





المصدر: بغداد اليوم