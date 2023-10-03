2023-10-03 20:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة، الثلاثاء، إن فرص العمل أو الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى […]

ظهرت المقالة الوظائف الشاغرة بأميركا تقفز إلى 9.6 مليون متجاوزة التوقعات أولاً على ايرث نيوز.