2023-10-03 20:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يستكشف أحد مطاعم لندن ما إذا كان تناول الأنواع “الغازية” من الحيوانات، مثل: السنجاب الرمادي، وجراد البحر الأمريكي، والبطباط الياباني، التي تغزو بعض البلاد وتجتاحها، يساهم بمكافحة انتشارها، وهي فكرة لا يزال العلماء يقاربونها بحذر. وتكمن فكرة إدخال أنواع الحيوانات الغازية إلى وجبات مطعم “سيلو” الواقع شرق لندن، في “الترويج بشكل مبتكر للأنواع […]

ظهرت المقالة مطعم بريطاني يكافح “الحيوانات الغازية‎” بتقديمها وجبات لمرتاديه أولاً على ايرث نيوز.