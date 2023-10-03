2023-10-03 20:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ان خطوات الوزارة ستستمر صوبَ عراق فاعل ومُبادِر. وقال حسين في بيان تلقته ايرث نيوز: “في العيد الوطني لجمهوريّة العراق، نستدعي تاريخاً من الحضور والتأسيس، بنحوٍ يليقُ بالعراق وشعبه إنتهجنا مساراً يعزِّزُ أهدافَ شعبنا ويكرِّسُ لمصالحه، ويضعنا أمامَ شراكاتٍ متعدِّدة، قوامها السيادة الوطنيَّة وإستعادة الأدوار المرجوّة”. […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية في العيد الوطني: تستمرُّ خطواتنا صوبَ عراق فاعل ومُبادِر أولاً على ايرث نيوز.