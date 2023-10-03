خلال مشاركته في الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل جلال طالباني.. رئيس الجمهورية: مام جلال رمز كردي وعراقي وطني يفتخر به ماضي العراق وحاضره ومستقبله

2023-10-03 20:30:03 - المصدر: وكالة وطن

شارك فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 في الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني، الذي أقيم في بغداد بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وقادة الكتل والاحزاب وكبار المسؤولين والشخصيات. كما حضره […]