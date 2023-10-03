بالصور والفيديوهات.. الصدريون يتظاهرون أمام مقر قناة البغدادية بعد "إساءات" المذيع علي الذبحاني تجاه الصدر

2023-10-03 20:32:27 - المصدر: اخبار العراقية

صدريون يتجمعون أمام مقر قناة البغدادية في بغداد

تجمع العشرات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر قناة البغدادية الفضائية في بغداد، احتجاجاً على تقديمها محتوى مسيء للصدر.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد "الإساءات" المتكررة من قبل الإعلامي علي الذبحاوي في برنامج ستوديو التاسعة، والذي يبث على القناة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب القناة بالاعتذار والتوقف عن تقديم المحتوى المسيء للصدر.

وقال أحد المحتجين، ويدعى حسين، إن "الصدر هو رمز للعراقيين، ولا يحق لأي قناة أن تسيء إليه".

وأضاف أن "الاحتجاجات ستستمر حتى تعتذر القناة وتتوقف عن الإساءة للصدر".

من جانبه، قال مصدر مسؤول في قناة البغدادية، إن "القناة تحترم جميع القوى السياسية، ولا تقصد الإساءة لأي منها".

وأضاف أن "القناة ستصدر بياناً توضيحياً في وقت لاحق".

وكانت قناة البغدادية قد تعرضت في السابق لاحتجاجات من قبل أنصار التيار الصدري، بسبب تقديمها محتوى مسيء للصدر.