الصدريون يتظاهرون قرب مقار قناة البغدادية في العاصمة وهيئة الإعلام تغلقها

2023-10-03 21:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تظاهر اتباع التيار الصدري، مساء اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، أمام مقار قناة البغدادية في العاصمة بغداد بعد بث برنامج "مسيء" لزعيم التيار مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد ما وصفوه بـ"الإساءات" من قبل الإعلامي ومقدم البرامج في البغدادية (علي الذبحاوي) في برنامج ستوديو التاسعة، الذي يبث على القناة.

وطالب المحتجون القناة بالاعتذار والتوقف عن تقديم "المحتوى المسيء" للصدر.

فيما ذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة أمنية برفقة كادر من هيئة الاعلام والاتصالات أغلقت مقر القناة ضمن منطقة الوزيرية لمخالفتها شروط البث وعدم امتلاكها الموافقات الأمنية".





المصدر: بغداد اليوم















