الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة وشعب العراق بالعيد الوطني

2023-10-03 21:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حكومة وشعب العراق بالعيد الوطني.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي".وأضافت، أن "السفيرة سلمت في بداية اللقاء الوزير رسالة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموجهة إلى رئيس جمهورية العراق عبداللطيف جمال رشيد، والتي تتضمن تهنئة حكومة وشعب العراق بمناسبة الذكرى الـ(91) لاستقلال العراق".وتابعت، أن "بايدن أعرب في الرسالة عن دعمه للمسيرة الديمقراطيَّة في العراق وتقوية المؤسسات لدعم الشعب العراقيّ وتنوعه"، موضحة، أنه "أكد على ضرورة تحقيق الأمن في العالم عبر الاستمرار في دحر إرهابيي داعش".وذكرت الوزارة، أن "بايدن أشار في رسالته إلى تطلعه للمشاركة في الأولويات المشتركة وتقوية الشراكة بين بغداد وواشنطن، وتمنى يوماً وطنياً سعيداً لشعب العراق وحكومته".وأكدت الوزارة، أن "وزير الخارجية والسفيرة الأمريكية ناقشا اللقاءات التي تمت في نيويورك بين الوفد الأمريكيّ والوفد العراقيّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".