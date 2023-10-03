2023-10-03 21:20:03 - المصدر: وكالة وطن

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيان رسمي: رئيس المفوضية قدم عرضاً شاملاً لما تمّ من إجراءات ضمن جدول المهامّ والأعمال المخصصة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والتحضيرات التي تسير بوتيرة متصاعدة والتأكيد على أن تكون كلّ الخطوات ضمن السياقات المنصوص عليها والاطمئنان على اكتمال الأمور الفنية