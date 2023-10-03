2023-10-03 21:20:25 - المصدر: ايرث نيوز

أجرى أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، جولات ميدانية في مناطق العاصمة لمتابعة استعدادات الدوائر البلدية لموسم الامطار المرتقب. وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز ان ” امين بغداد عمار موسى كاظم اطلع على جاهزية محطات التصريف وتهيئتها استعداداً لموسم الأمطار “. ونقل البيان عن الامين ” استكمالاً لاستعدادات الدوائر البلدية لموسم الامطار […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد ترفع مستوى الاستعداد لموسم الامطار أولاً على ايرث نيوز.