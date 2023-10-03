2023-10-03 21:20:25 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شارك لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي مصطفى اسامة حفدي الفنان “كاظم الساهر”، في افتتاح نزالات اليوم الثالث لبطولة العالم للشباب بالمواي. واستطاع حفيد “قيصر” الغناء العربي أن يهزم التايلاندي سورناث ناكثام في وزن 48 كغم. كما تمكن الشبل العراقي مراد عامر يفوز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة امام منافسه الروماني مايك فيتال […]

ظهرت المقالة حفيد كاظم الساهر يتألق في بطولة العالم للمواي تاي أولاً على ايرث نيوز.