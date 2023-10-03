2023-10-03 21:20:25 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “في بداية اللقاء سلمت السفيرة الأمريكيَّة رسالة الرئيس الأمريكيّ السيِّد جو بايدن الموجهة إلى فخامة رئيس جمهورية العراق د. عبداللطيف جمال رشيد، والتي تتضمن تهنئة حكومة وشعب العراق بمناسبة […]

ظهرت المقالة السفيرة الأميركيَّة تسلم وزير الخارجية رسالة تهنئة بايدن للعراق أولاً على ايرث نيوز.