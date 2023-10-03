الرئيس الأمريكي يبعث رسالة الى نظيره العراقي بمناسبة اليوم الوطني

2023-10-03 22:10:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه الرئيس الامريكي، جو بايدن، رسالة الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بمناسبة يوم العيد الوطني العراقي 3 تشرين الأول.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقته "بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق، آلينا رومانوسكي".

وأضاف البيان، انه" وفي بداية اللقاء سلمت السفيرة الأمريكيَّة لوزير الخارجية رسالة الرئيس الأمريكيّ جو بايدن الموجهة إلى رئيس العراق عبداللطيف جمال رشيد، التي تتضمن تهنئة حكومة وشعب العراق بمناسبة الذكرى الـ(91) لإستقلال العراق".

وأعرب بايدن في الرسالة بحسب البيان "عن العمل معاً لدعم المسيرة الديمقراطيَّة في العراق وتقوية المؤسسات لدعم الشعب العراقيّ وتنوعه".

كما أكد الرئيس الامريكي "على ضرورة تحقيق الأمن في العالم عبر الاستمرار في دحر إرهابيّ داعش" مُشيراً في رسالته إلى "تطلعه للمشاركة في الأولويات المشتركة وتقوية الشراكة بين بغداد وواشنطن، متمنياً يوماً وطنياً سعيداً لشعب العراق وحكومته".

المصدر: بغداد اليوم