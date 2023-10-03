2023-10-03 22:15:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، قصفها لعدة مواقع لما وصفتهم بـ"الارهابيين" في اقليم كردستان العراق.

وقال بيان مقتضب للدفاع التركية، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، انه "تم تدمير (16) موقعا يتواجد فيها (إرهابيون قياديون)، وتحييد العديد من الإرهابيين، في غارة جوية شمالي العراق".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، افاد مصدر امني في محافظة السليمانية، بتعرض مناطق قروية الى قصف شديد بطائرة مسيرة مجهولة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قرية (كلاله) التابعة لمنطقة شاربازير في السليمانية، وقرية (ايندزه) في جبال قنديل، قد تعرضتا لقصف عنيف بطائرات مسيرة مجهولة".

واضاف، ان "القصف تسبب بالهلع لدى سكان القريتان مما اضطر بعض ساكنيها الى ترك القرية خوفا من تكرار القصف، لاسيما مع سماع صوت طائرات مسيرة من مسافات قصيرة تحلق في سماء القريتين".

المصدر: بغداد اليوم