قصف بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف مناطق قروية في السليمانية

2023-10-03 22:15:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، بتعرض مناطق قروية الى قصف شديد بطائرة مسيرة مجهولة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قرية (كلاله) التابعة لمنطقة شاربازير في السليمانية، وقرية (ايندزه) في جبال قنديل، قد تعرضتا لقصف عنيف بطائرات مسيرة مجهولة".

واضاف، ان "القصف تسبب بالهلع لدى سكان القريتان مما اضطر بعض ساكنيها الى ترك القرية خوفا من تكرار القصف، لاسيما مع سماع صوت طائرات مسيرة من مسافات قصيرة تحلق في سماء القريتين".