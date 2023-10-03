2023-10-03 22:25:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023) عن انطلاق حملة مكافحة سرطان الثدي منذ الأول من الشهر الجاري" مشيرة الى ان "عدد عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في العراق تبلغ 53 عيادة".

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في بيان تلقته "بغداد اليوم، إن "سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى بالسرطانات في العراق والعالم وعلى أساسه ندعو النساء بعمر الـ40 لإجراء فحص (الماموجرام) والموجات فوق الصوتية".

ولفت الى، ان "التقدم بالسن يزيد مخاطر الاصابة بسرطان الثدي بالإضافة للعامل الوراثي فضلا عن العادات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني وغيرها من العوامل".

وأوضح البدر، ان "هنالك 53 مركزاً للكشف عن سرطان الثدي من بينها 17 مركزا وعيادة موزعة في العاصمة بغداد"، مبينا ان "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه بانطلاق حملة مكافحة سرطان الثدي منذ الأول من تشرين الاول تزامنا مع شهر التحدي العالمي لسرطان الثدي في اكتوبر/ تشرين الأول من كل عام".





المصدر: بغداد اليوم