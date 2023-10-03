2023-10-03 22:30:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رغبة تتجدد للأمير هاري في العودة إلى المملكة المتحدة “لاستعادة حياته القديمة” يقابلها إحباط من زوجته ميغان ماركل. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصدر مطلع أن دوق ودوقة ساسكس، اللذين انفصلا عن العائلة المالكة عام 2020، لديهما وجهات نظر متضاربة حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه مستقبلهما، حيث “يتوق” هاري لرؤية أصدقائه […]

ظهرت المقالة هاري يرغب في العودة للعائلة الملكية.. وميغان تحسم أمرها أولاً على ايرث نيوز.