2023-10-03 22:30:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أمر قاضٍ أمريكي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في “تويتر” العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها لاحقًا وغيَّر اسمها إلى “إكس”. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في نص قرار أعلن، […]

ظهرت المقالة دعوى جماعية ضد ماسك بتهمة الاحتيال على مساهمي تويتر أولاً على ايرث نيوز.