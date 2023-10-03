الرئيس العراقي يرسم شكل العلاقة مع امريكا وايران والسعودية ويقدم مقترحاته لمشاكل بغداد وأربيل وكركوك

2023-10-03 23:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقترح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، تشكيل حكومة محلية في كركوك بـ"التوافق" بين مكوناتها، في حين اشار الى ان إقرار قانون النفط والغاز كفيل بحل مشاكل بغداد وأربيل.

وقال رشيد في مقابلة مع قناة "الحدث" العراقية ووزع مكتبه الاعلامي مقتطفات منها وردت لوكالة شفق نيوز، إن "التوافق بين مكونات كركوك ضروري لتشكيل حكومة محلية تمثل أهل كركوك، ودعم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لهذا الأمر ضروري".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضمان انتخابات نزيهة وعادلة وحرة في اقتراع مجالس المحافظات القادمة، والاعتراضات حول نتائج الانتخابات ظاهرة طبيعية".

واشار الى ان "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان جيدة، وأن المشاكل القائمة هي نتيجة عدم وجود قانون تفصيلي حول النفط والغاز"، مبيناً ان "إقراره كفيل بحل جميع المشاكل".

وتابع رئيس الجمهورية، "نحن ضد استخدام أي طرف للأراضي العراقية وإقليم كوردستان، ضد أي دولة جارة في المنطقة، هذه سياستنا ونحن واضحون فيها".

وأكد ان "علاقة العراق مع المملكة العربية السعودية جيدة وهدفنا تعميقها من جميع النواحي، ونحن مع الدور السعودي في المنطقة".

كما أشار الى ان "علاقة العراق جيدة وقوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي علاقة مهمة لنا، ولدينا حدود طويلة معهم تمتد لنحو 1400 كلم، كما ان علاقتنا مع الولايات المتحدة قوية ونشكرهم على مساعدة العراق من أجل الإطاحة بنظام دكتاتوري سيئ هدد المنطقة والعالم ككل".