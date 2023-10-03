السوداني يطلق حزمة مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية

2023-10-03 23:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول) حزمة مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية.

وزار السوداني مشروع مجسر ساحة عدن في مدينة الكاظمية، ووجه بالمباشرة بإطلاق حزمة المشاريع الجديدة في بغداد.

وكان عضو مجلس محافظة بغداد السابق، سعد المطلبي قال في تصريح سابق اليوم الثلاثاء لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خطة حكومية تنفذ حالياً في مناطق مختلفة في العاصمة بغداد بهدف انهاء الزحامات والاختناقات المرورية، وهناك عمل كبير يجري حالياً من بناء مجسرات وطرق، وبالتأكيد سيكون لها اثر إيجابي كبير لانهاء معاناة أهالي بغداد، بشأن الأزمة المرورية".

ويمثل الازدحام المروري معضلة حقيقية بالنسبة إلى أهالي بغداد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، حتى بعد اتخاذ إجراءات ميدانية لفتح شوارع حيوية عدة ظلّت مغلقة منذ عام 2003 بسبب "دواعٍ أمنية".

وترتبط المعضلة بوجود أعداد مهولة من السيارات في بغداد، وتوافد آلاف السيارات عليها من محافظات أخرى يومياً، فضلاً عن سوء التخطيط، وافتتاح مجمعات تجارية ضخمة في مناطق وسط المدينة المزدحمة، إلى جانب تمركز معظم الدوائر الحكومية ومقار الوزارات في مناطق قلب العاصمة التجارية، ما يتسبب في ضغوط كبيرة على حياة المواطنين.





المصدر: بغداد اليوم