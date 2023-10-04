2023-10-04 00:00:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة العراق من خلال وفد يمثل عددا من المؤسسات الحكومية والجامعات العراقية، في المؤتمر الدولي للتحول الرقمي واصلاح النظام الاداري المنعقد في تونس. واوضح بيان للمكتب الاعلامي في الوزارة وتلقته ايرث نيوز، ان “المؤتمر اختار مدير عام المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات احد تشكيلات وزارة التخطيط، […]

ظهرت المقالة العراق يشارك في المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والاصلاح الاداري في تونس أولاً على ايرث نيوز.