2023-10-04 00:00:07 - المصدر: ايرث نيوز

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مشاريع جديدة، ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز ان “السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى ساحة عدن التي تشهد أعمال تنفيذ إنشاء مجسر فوق فضاء الساحة على شارع الإمام موسى الكاظم […]

ظهرت المقالة مكتبه يفصّح عن المشاريع التي أطلقها السوداني لفك الاختناقات المرورية أولاً على ايرث نيوز.