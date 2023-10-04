الكهرباء يتغلب على أهلي حلب السوري بثنائية نظيفة بكأس الاتحاد الآسيوي

2023-10-04 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب فريق نادي الكهرباء على على مستضيفه فريق اهلي حلب السوري بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثانية من منافسات كاس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.وسجل الكهرباء هدفين في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب الملك عبد العزيز في السعودية.وسيلتقي الكهرباء نظيره الوحدات الاردني في 24 من تشرين الاول الحالي.