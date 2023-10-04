تفاصيل المشاريع التي اطلقها السوداني في بغداد لفك الاختناقات المرورية

2023-10-04 00:10:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، أربعة مشاريع جديدة، ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى ساحة عدن التي تشهد أعمال تنفيذ إنشاء مجسر فوق فضاء الساحة على شارع الإمام موسى الكاظم (ع) بمسارين، وذلك ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية".

وأطلع السوداني على سير العمل والتقى العاملين ضمن الشفت الليلي الذي ينفذ المشروع، واستمع إلى شرح موجز عن مراحل العمل وأبرز الصعوبات والتحديات، ووجّه بمعالجتها.

وتضمنت المشاريع الجديدة، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في مناطق مختلفة من بغداد، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء "مشروع إنشاء مجسر ونفق تقاطع الفنون الجميلة الذي يشتمل على مجسرين يربطان الطريق القادم من الجامعة المستنصرية بالطريق المؤدي إلى تقاطع الصرافية، وبالعكس، ويبلغ طول المجسر الواحد مع المقتربات نحو 400 متر وعرض 9 أمتار.

أما المشروع الثاني بحسب البيان "فيتضمن تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مجمع المشن)، ويشتمل على إنشاء نفق بطول 470 متراً بممرين للذهاب والإياب، يربط (طريق معسكر الرشيد والزعفرانية) مع (منطقة الكرادة)، وكذلك إنشاء مجسر over fly بطول 805 أمتار وعرض 9 أمتار يربط طريق بغداد الجديدة بمعسكر الرشيد والزعفرانية، بالإضافة إلى تطوير التقاطع السطحي الذي سيعمل بانسيابية عالية لخدمة سير المركبات في طرق (بغداد الجديدة-كرادة) (زعفرانية- بغداد الجديدة) و (كرادة - بغداد الجديدة)، وبمجموع أطوال تبلغ نحو 2 كم للشوارع الخدمية.

في حين يشمل المشروع الثالث "تطوير تقاطع قرطبة، شارع بور سعيد، وإنشاء مجسر قرطبة بطول 725م وعرض 18 متراً بامتداد شارع بور سعيد، من نفق ساحة الطيران عبوراً لطريق محمد القاسم المجسر".

أما المشروع الرابع "فيتضمن إنشاء الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق (كركوك- بغداد) مروراً بحيّ البساتين، ومدّ طريق سريع محمد القاسم ليتقاطع مع طريق السدة الذي يمتد ليتقاطع مع طريق (كركوك-بغداد) بطول يبلغ نحو (2.5) كم بممرين للذهاب والإياب، كما يشمل المشروع إنشاء مجسر على طريق قناة الجيش يعبر فوق سريع محمد القاسم، بطول ومقتربات تبلغ 700 متر.





المصدر: بغداد اليوم