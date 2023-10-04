الإطاحة بتسعة من مروجي وتجار المخدرات في عدد من المحافظات

2023-10-04 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، الإطاحة بتسعة من مروجي وتجار المخدرات بحوزتهم اكثر من( 2000 ) حبة مخدرة في محافظات متفرقة واخر بتهم غسيل الاموال .وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن الحملات المتواصلة التي ينفذها رجال المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع لملاحقة تجار المخدرات في عموم البلاد اذا تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية انفا من الاطاحة بثلاثة من تجار المواد المخدرة بالجرم المشهود وبحوزتهم (1800) حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة كانو يرمون بيعها في مدينة الديوانية، حيث تم مصادره المضبوطات واحالة المتهمين الى القضاء".وأضافت: "كما استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها من ضبط خمسة متهمين من مروجي المواد المخدرة كانو متواجدين داخل احد المنازل في منطقة حي الجهاد ببغداد وبعد التفتيش تم العثور داخل المنزل على دراجات نارية مسروقة ورمانة يدوية ومسدس ومواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي، حيث تم تسليمهم مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص".وتابعت: أنه "ومن جهة اخرى وعبر معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (3 من قانون مكافحة غسيل الاموال) وذلك من خلال تواجده في منطقة حي الجهاد ببغداد، اذ تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وتسليمه الى جهة الطلب أصوليًا، فيما القت مفارز المديرية بقضاء الرميثة بمحافظة المثنى القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم تجارة وترويج المواد المخدرة، الصادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات".