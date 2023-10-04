2023-10-04 01:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الخارجية الامريكية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، بياناً رسمياً خاطبت خلاله الشعب والحكومة العراقية بمناسبة اليوم الوطني العراقي، مقدمة التهاني والتبريكات للشعب العراقي.

وقالت الخارجية عبر البيان الذي ترجمته "بغداد اليوم"، انها "تتقدم بالتهاني والتبريكات الخالصة الى الشعب العراقي وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالنيابة عن حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية بمناسبة ذكرى تحقيق الاستقلال الكامل للبلاد".

وتابعت "في هذا اليوم، ننظر بفخر شديد الى العراق وما حققه من إنجازات كبيرة وإصرار شعبه الذي عانى وعلى مدى 91 عاما تحمل خلالها تحديات عظيمة وخرج بمجتمع شامل وعادل لمواطنيه ولاجياله القادمة".

البيان شدد أيضا على أهمية التعاون بين البلدين ضمن شراكة الــ "360 درجة"، داعيا العراق الى الاستمرار بالعمل مع الولايات المتحدة ضمن القيم المشتركة بين البلدين لمواجهة التحديات الدولية ومنها التغير المناخي، التطور الاقتصادي، التحقيق الكامل لحقوق الانسان وحماية البيئة، بالإضافة الى الحرص على الاستمرار بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

الخارجية الامريكية أبدت حرصها على "الاستمرار بتقوية العلاقات بين شعبي العراق والولايات المتحدة على مستوى فردي"، مؤكدة ان تلك العلاقة هي "أساس الشراكة بين البلدين"، بحسب وصفها.





المصدر: بغداد اليوم