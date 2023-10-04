2023-10-04 01:20:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي زاخو الرياضي، تعاقده مع المدافع أحمد إبراهيم لتمثيل فريقه الكروي الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان مقتضب أن “نادي زاخو تعاقد مع المدافع أحمد إبراهيم بشكل رسمي”. ولم يجدد أحمد إبراهيم عقده مع فريقه السابق أربيل، بعدما انتقل إلى الفريق قادماً من القوة الجوية في كانون الثاني الماضي. وتنتهي فترة الانتقالات […]

ظهرت المقالة رسمياً.. نادي زاخو يتعاقد مع المدافع أحمد إبراهيم أولاً على ايرث نيوز.