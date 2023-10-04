أيمن حسين يفسخ عقده مع الرجاء المغربي بالتراضي

2023-10-04 01:20:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر مهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين، فسخ عقده مع نادي الرجاء الرياضي المغربي بالتراضي. وقال مصدر مقرب من اللاعب لايرث نيوز إن “المهاجم الدولي العراقي أيمن حسين أصبح خارج أسوار نادي الرجاء الرياضي”. وبين أن “الاجتماع الذي جمع المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بالمهاجم العراقي قبل لحظات، انتهى بالاتفاق على فسخ […]

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