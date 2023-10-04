2023-10-04 01:20:14 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن غلق بوابة رقم 9 المؤدية للمنطقة الخضراء، فيما حددت الطرق البديلة عنها. وقالت المديرية في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “البوابة رقم 9 المؤدية للمنطقة الخضراء، ستغلق لوجود صيانة، وتم فتح بوابة شارع الزيتون إلى المنطقه الخضراء”. وأضافت “سيكون السير القادم من الشالجية بأتجاه مجسر دمشق […]

ظهرت المقالة المرور تكشف عن قطع بعض الطرقات في بغداد وتحدد المسارات البديلة أولاً على ايرث نيوز.