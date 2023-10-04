اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › المرور تكشف عن قطع بعض الطرقات في بغداد وتحدد المسارات البديلة

المرور تكشف عن قطع بعض الطرقات في بغداد وتحدد المسارات البديلة

المرور تكشف عن قطع بعض الطرقات في بغداد وتحدد المسارات البديلة
المرور تكشف عن قطع بعض الطرقات في بغداد وتحدد المسارات البديلة
2023-10-04 01:20:14 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن غلق بوابة رقم 9 المؤدية للمنطقة الخضراء، فيما حددت الطرق البديلة عنها. وقالت المديرية في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “البوابة رقم 9 المؤدية للمنطقة الخضراء، ستغلق لوجود صيانة، وتم فتح بوابة شارع الزيتون إلى المنطقه الخضراء”. وأضافت “سيكون السير القادم من الشالجية بأتجاه مجسر دمشق […]

ظهرت المقالة المرور تكشف عن قطع بعض الطرقات في بغداد وتحدد المسارات البديلة أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز