وزير الداخلية يعفي مدير الجريمة المنظمة بعد اطلاق نجله النار بتخرجه كـ "ملازم"

2023-10-04 01:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، بان وزير الداخلية عبد الامير الشمري اصدر امرا باعفاء مدير الجريمة المنظمة بعد اطلاق نجله النار بتخرجه كـ "ملازم".

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية وجه باعفاء العميد علي سعيد مدير الجريمة المنظمة/ الكرخ من منصبه وسحب العجلة التي بحوزته".

وأضاف، أن "القرار جاء على اثر تخرج نجله من كلية الشرطة والذي قام باطلاق الرصاص الحي في الفضاء فرحاً".





المصدر: بغداد اليوم