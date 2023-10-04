الولايات المتحدة تهنئ العراق بمناسبة العيد الوطني

2023-10-04 03:25:01 - المصدر: واع

واشنطن - واعقدم وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، تهاني الولايات المتحدة إلى الشعب العراقي ورئيس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني العراقي.وذكر بلينكن في بيان تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ستمر الشراكة الاستراتيجية 360 درجة القائمة بين بلدينا في تعزيز قيمنا المشتركة بينما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية مثل معالجة تغير المناخ، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش. . نحن نواصل تعزيز العلاقات بين الناس التي تشكل أساس شراكتنا" .واعتبر بلينكن اليوم الوطني العراقي مناسبة "للتأمل والفخر بإنجازات العراق ومثابرة شعبه. على مدى أكثر من 91 عامًا، سعى العراق خلال الشدائد إلى تعزيز مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا لمواطنيه وللأجيال القادمة من العراقيين."