فينيسيوس يدخل تاريخ الفريق الملكي من اوسع ابوابه

2023-10-04 07:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن نجم فريق ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور من تحقيق رقماً مميزاً في دوري ابطال اوروبا وذلك بعد هدفه في مرمى نابولي الإيطالي.وافتتح فينيسيوس التسجيل لريال مدريد عند الدقيقة 27، من عمر الشوط الأول، بفضل تمريرة جود بيلينغهام الذي نجح في قطع تمريرة من المدافع جيوفاني دي لورينزو على حدود منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى النجم البرازيلي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة لتمر أقصى الزاوية اليمنى داخل شباك الفريق الإيطالي.واعلنت شبكة أوبتا للاحصائيات ان فينيسيوس جونيور احرز 16 هدفاً مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليعادل بذلك إنجاز روبرتو كارلوس باعتباره اللاعب البرازيلي صاحب أكبر عدد من الأهداف للفريق الأبيض في المسابقة القارية.