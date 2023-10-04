مبابي يبدد المخاوف قبل مواجهة نيوكاسل

2023-10-04 08:45:05 - المصدر: واع

متابعة – واعبدد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المخاوف والشكوك المثارة بشأنه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.ونشر مبابي صورة عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستجرام" من مشاركته في المران الأخير، بمعقل الفريق الإنجليزي.وكتب النجم الباريسي رسالة صريحة: "جاهز للمباراة ".وكان لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، أكد في مؤتمر صحفي، أن كيليان مبابي جاهز بنسبة 100%.وذكرت تقارير صحفية، أن كيليان (24 عاما) يعاني على المستوى البدني بسبب عدم مشاركته في فترة إعداد بي إس جي، مطلع الموسم الجاري.ويعد كيليان مبابي، أقوى وأخطر أسلحة بي إس جي، حيث يعتلي قائمة هدافي الفريق هذا الموسم بتسجيله 8 أهداف.