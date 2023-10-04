2023-10-04 09:35:03 - المصدر: واع

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء "أوبك+".

وبحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 89.34 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تبقي مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع اليوم الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام .





المصدر : رويترز