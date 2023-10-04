العراق بالمراتب الأخيرة في تصنيف أعلى دول العالم بالانتحار

2023-10-04 09:40:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / احتل العراق المرتبة 150 من بين 187 مدرجة والثالثة عشر عربيا، بين بلدان العالم الأعلى بحالات الانتحار لعام 2023.

وبحسب تقرير مجلة ceoworld الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الانتحار يوثر على حياة الملايين كل عام، حيث أنهى أكثر من 700 ألف شخص حياتهم بشكل مأساوي، ولهذه المأساة ما هو أكثر من مجرد تداعيات شخصية، بل لها عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة أيضاً".

وأضافت المجلة الأمريكية، أن تقارير مراكز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن الانتحار أصبح الآن السبب الرئيسي العاشر للوفاة، مع زيادة بنسبة 35% في معدلات الانتحار من عام 1999 إلى عام 2018، ويؤدي هذا الواقع المثير للقلق إلى خسارة تقدر بنحو 70 مليار دولار سنويا بسبب النفقات الطبية.

وتابعت: يمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من العناصر على معدلات الانتحار، ومن أبرزها القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية، والتي قد تكون باهظة الثمن وغير مشجعة في بعض الأماكن، الأشخاص الذين لديهم تاريخ من المشكلات العقلية، وخاصة الاكتئاب، هم أكثر عرضة للانتحار، خاصة في أجزاء من العالم حيث ينتشر الاكتئاب على نطاق واسع.

وفي البلدان النامية، يمكن أن يؤدي الفقر ونقص الضروريات إلى تفاقم الوضع، مما يؤدي إلى بعض أعلى معدلات الانتحار في العالم.

وأوضحت المجلة، أن البلدان ذات أعلى معدلات الانتحار لعام 2023 جاءت ليسوتو أولاً بمعدل انتحار 72.40 من كل 100 الف شخص، تلتها غيانا بـ 40.29 حالة انتحار من بين 100 الف شخص، وايسواتيني ثالثاً بـ 29.4 حالة لكل 100 الف شخص، وكوريا الجنوبية رابعاً بـ 28.6 حالة انتحار لكل 100 الف شخص، وولايات ميكرونيزيا الموحدة خامساً بـ 28.2 حالة لكل 100 ألف شخص .

عربياً، جاءت إريتريا بالمركز الأول بـ 10.9 حالات لكل 100 الف شخص ومن ثم جيبوتي بـ 9.6 حالات، وبعدها البحرين ثالثا بـ 8.9 حالات، وجاءت الصومال رابعا بـ 7.9 حالات، ومن ثم المغرب خامسا بـ 7.2 حالات.

هذا وحلت الإمارات بالمرتبة السادسة بـ 6.4 حالات لكل 100 الف شخص، تلتها السعودية بالمركز السابع بـ 6 حالات، ثم قطر بالمرتبة الثامنة بـ 5.8 حالات، ثم اليمن بالمرتبة التاسعة بـ 5.8 حالات، وعمان بالمركز العاشر بـ 4.90 لكل 100 الف شخص.

هذا وشغلت ليبيا المركز الحادي عشر بـ 4.5 حالات لكل 100 الف شخص، ومن ثم السودان بالمركز الثاني عشر بـ 3.8 حالات، في حين جاء العراق بالمرتبة 150 عالميا والثالثة عشر عربيا بـ 3.6 حالات لكل 100 الف شخص، وبلغ معدل الاكتئاب في العراق 3.89% .

وبحسب المجلة الأمريكية، تذيلت دول العالم في حالات الانتحار، أنتيغوا وبربودا بـ0.4 حالة لكل 100 الف شخص تسبقها بربادوس بـ 0.6 حالة لكل 100 الف شخص.