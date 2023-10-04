الرئيس رشيد في النجف اليوم.. زيارة مرقد الإمام علي (ع) ولقاء مرجعين دينيين

2023-10-04 09:50:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهوريّة عبد اللطيف رشيد إلى مدينة النجف الأشرف.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إنّ" رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد سيزور محافظة النجف اليوم، ويلتقي المرجعين الدينيين آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي".

وأضاف، إنّ" رشيد سيتشرف بزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام، وسيحضر حفلاً تأبينياً في النجف تقيمه مؤسسة بحر العلوم بالذكرى السادسة لرحيل الرئيس الأسبق جلال طالباني".

المصدر: بغداد اليوم