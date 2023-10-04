2023-10-04 10:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية هوية الشخص الثاني الذي فجر نفسه في الهجوم على مقر مديرية الأمن العامة في أنقرة يوم الأحد الماضي، وقالت أنه عضو في حزب” العمال الكردستاني”. وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه “نتيجة لاختبار الحمض النووي، ثبت أن الإرهابي الثاني هو أوزكان شاهين، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني”.

ظهرت المقالة تركيا تكشف هوية الشخص الثاني الذي نفذ هجوما انتحاريا في أنقرة الأحد الماضي (صورة) أولاً على ايرث نيوز.