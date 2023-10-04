النفط يسجل ارتفاعا في تعاملات اليوم الأربعاء

2023-10-04 10:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+. تحرك الأسعار بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 89.34 دولار للبرميل، بحسب بيانات رويترز. ومن […]

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