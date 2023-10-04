2023-10-04 10:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة، تمثل أكبر تهديد باحتمال استخدامها أسلحة الدمار الشامل في العالم، وأن بيونغ يانغ ستعمل باستمرار على احتواء هذا التهديد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن وصف الولايات المتحدة لدول أخرى بـ”التهديد”، هو التعبير الأنسب الذي ينطبق على الولايات المتحدة، كدولة تمتلك أسلحة […]

ظهرت المقالة كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وسنتصدى لها أولاً على ايرث نيوز.