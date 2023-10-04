2023-10-04 11:01:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، ضبط نفق داعش الارهابي في محافظة نينوى يحتوي على مواد شديدة الانفجار وبطول 30 متراً.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد التعاون الأمني بين الوكالات الأمنية والعمل بمبدأ الفريق الواحد للقضاء على عصابات داعش الارهابية واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين وبمشاركة مفرزة من جهاز الامن الوطني ومفرزة من الشرطة والحشد الشعبي في قضاء المحلبية وبعد البحث والتفتيش في قاطع المسؤولية تم العثور على نفق تحت الارض بطول (30) متراً وبعرض مترين".

وأضاف أن "النفق بداخله غرف تصلح لخزن الأسلحة والاعتدة والأشخاص وعبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكانات بلاستيكية مختلفة النوع والحجم وبداخلها مواد شديدة الانفجار وصواريخ SPG9 وبطاريات وأسلاك كهربائية ومصابيح لغرض الإنارة في سلسلة جبال عداية غربي نينوى".

وتابع أن "مفارز الجهد الهندسي تكلفت برفع المواد وتدميرها بالكامل حسب السياقات المعمول بها".









