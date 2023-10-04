محكمة تحقيق الحلة تصدق اعترافات متهم بقتل عائلة وحرق جثثهم

2023-10-04 11:01:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

صدقت محكمة تحقيق الحلة،اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، اعتراف المتهم بجريمة قتل عائلة من ستة اشخاص في مدينة الحمزة الغربي جنوبي محافظة بابل .





وأكدت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "المتهم اقدم على ارتكاب الجريمة بدافع السرقة وقام بحرق جثث المجنى عليهم بعد قتلهم".





وتابع البيان، ان "جهود قضائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أسهمت في القبض والتحقيق مع المتهم في اقل من 48 ساعة بعد الحادث".