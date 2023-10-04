2023-10-04 11:10:20 - المصدر: ايرث نيوز

بطول ٣٠ متر تحت الأرض… الاستخبارات العسكرية تضبط نفقاً لعصابات داعش الارهابي في محافظة نينوى يحتوي مواد شديدة الانفجار…………………..بعد التعاون الأمني بين الوكالات الأمنية والعمل بمبدأ الفريق الواحد للقضاء على عصابات داعش الارهابية وإستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين […]

ظهرت المقالة نينوى: الاستخبارات تقتحم نفقا لـ “داعش” بطول 30 مترا أولاً على ايرث نيوز.