مركز يدعو للتحقيق بمجريات "مهرجان العراق" ويأسف للاساءة إلى النشيد الوطني

2023-10-04 11:10:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الأربعاء، عن أسفه لحجم "الاسفاف والابتذال" الذي رافق ما يسمى بـ"مهرجان العراق الدولي"، وما تضمنه من اساءة بالغة إلى النشيد الوطني العراقي وكلماته خلال الفعاليات.

ودعا المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى اجراء تحقيق بمجريات هذا المهرجان والمسؤول عن توجيه الدعوات ووفق اي أسس تمت، كونها قضية تمس اسم العراق ويومه الوطني.

وأكد على، ضرورة التحقيق بالمعلومات والأنباء كافة التي تحدثت عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الحدث الذي اثار استهجان الاوسط الشعبية والفنانين والمثقفين والإعلاميين.

بدوره انتقد عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية محمود الربيعي في تغريدة على موقع "إكس تويتر سابقا" ما اسماه "الاساءة للعراق والعراقيين في المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات" في العاصمة بغداد.

وقال الربيعي إن "مظاهر السقوط والانحلال لن نسمح أن تمر بلا حساب ولاعقاب"، داعيا إلى "إقالة المسؤولين ومحاسبتهم على هذه الاساءة مهما كانت عناوينهم ومناصبهم"، قائلا إنه "لن يداوي الجرح لكنه سيمنع تكراره".

وأضاف "حاربنا المحتوى الهابط في المواقع، ولن نسكت عنه في الواقع".

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء يوم 3 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري فعاليات "مهرجان العراق الدولي" بدورته الأولى بعد أن تم تأجيله بسبب فاجعة قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل الناجم عن احتراق قاعة للأعراس خلال حفل زفاف مما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.

وحضر العديد من النجوم العراقيين والعرب المهرجان الذي ترأسه الفنانة العراقية شذى حسون غير أن مراسم حفل انطلاق المهرجان لاقت انتقاداً واسعاً لما شابها من أخطاء وسوء التنظيم.