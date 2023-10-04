نجم المنتخب السابق يحمل ادارة الزوراء مسؤولية نتائج الفريق

2023-10-04 11:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحمل لاعب المنتخب الوطني السابق عدنان محمد "أبو سعدية" ادارة نادي الزوراء مسؤلية نتائج الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي، موضحا أن التعادل مع الرفاع البحريني يعد خسارة قياساً بتاريخ النادي.وقال أبو سعدية في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء إن" المدرب المصري حسام البدري لا يتحمل النتائج السلبية التي يتعرض لها الزوراء في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي لأنه غير مسؤول عن اختيارات اللاعبين سواء المحليين منهم أو الأجانب، وأنه تسلم الفريق كاملا بالعدد وليس بالعدة وبالتالي فإن المدرب يحاول قدر الإمكان وضع بصماته من خلال توظيف عناصر يرى فيها التميز ويمكنها أن تخدم توجهاته".وأضاف أبو سعدية أن" الإدارة وقعت في خطأ كبير حينما صممت على أن تكون الاختيارات من صميم عملها ومن ثم هي من تتحمل ما ستؤول إليه نتائج الزوراء في الدوري المحلي أو كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن انتهت تعاقدات اللاعبين وأغلقــت الأبواب أمام أي فرصة للتغيير حتى انطلاق فترة الانتقالات الشتوية".وأوضح أن" الزوراء يمكن أن يبقى في دائرة المنافسة في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي رغم تعادله مع الرفاع البحريني والذي يعد بمثابة خسارة قياساً بتاريخ الزوراء، ذلك لأن فرق مجموعته التي تضم إلى جانبه الرفاع والعربي الكويتي والنجمة اللبناني تتسم بمستوى فني متقارب".يذكر أن الزوراء كان قد أنهى مباراته في الجولة الأولى بالخسارة أمام العربي الكويتي بهدفين مقابل هدف واحد .