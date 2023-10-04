قبل حلول الشتاء.. لجنة خاصة لتوزيع الوقود "الأبيض" على سكان أربيل

2023-10-04 11:52:58 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة خاصة لتوزيع النفط الابيض على المواطنين ضمن حدود المحافظة.

وقال خوشناو، في تصريح للصحفيين بينهم مراسل شفق نيوز، إن "النفط الأبيض سيجري توزيعه في بادئ الأمر لسكان المناطق الجبلية، وبعدها إلى الأقضية والنواحي، ومن ثم سكان المدينة".

وأضاف أن "توزيع النفط سيكون 200 لتر لكل أُسرة، وهناك مساعِ لجعله في متناول أيدي المواطنين، قبل حلول الشتاء".